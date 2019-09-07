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Кокорин и Мамаев впервые заговорили после УДО и вспомнили о Кадырове 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Кокорин и Мамаев впервые заговорили после УДО
Фото: РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев дали интервью радиостанции «Говорит Москва». Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
Игроки оценили предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который позвал их играть за грозненский «Ахмат». Кокорин и Мамаев поблагодарили политика за приглашение, а также напомнили, что он был одним из немногих, кто поддержал их. Однако, по словам футболистов, дальнейшие решения о своей карьере они будут решать, исходя из позиции своих клубов — «Зенита» и «Краснодара».
Также игроки вспомнили о поддержке со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и президента «Урала» Григория Иванова.
«Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять», — сказал Мамаев о Кадырове и Иванове.
Спортсмены смогут выйти из колонии, в которой они находились с 4 июля, через десять дней после принятия решения об УДО. 2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. По его мнению, Кокорин и Мамаев пропагандировали в колонии здоровый образ жизни.
Футболисты были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.
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Комментарии
Футбол , Валерий Максименко , Рамзан Кадыров , Павел Мамаев , Григорий Иванов , Владимир Жириновский , Александр Кокорин , Зенит , ЛДПР , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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