Кадыров заявил о заслугах Кокорина и Мамаева перед страной

«Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок», — написал Кадыров. По мнению главы Чечни, поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность, что уже было для них строгим наказанием, поэтому Кадыров считает, что можно было наказать футболистов штрафом, а не «ломать все дело их жизни».

Также Кадыров подчеркнул, что в этом происшествии «проиграли» и отечественный футбол, и любители этого вида спорта, и сами Кокорин и Мамаев, и те, «с кем возникла конфликтная ситуация». Однако, по мнению главы Чечни, случившееся «должно послужить уроком для всех звезд», и теперь футболистам «нужно помочь вернуться к нормальной жизни».