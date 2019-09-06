«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина

По словам Конова, в клубе по-прежнему рассчитывают на Кокорина, который летом стал свободным агентом.

«Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна», — отметил журналист.

По данным РИА Новости, гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

По информации Конова, именно на этой встрече будет решен вопрос о новом контракте игрока.

«Какое-то требуется время… Я не знаю, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, каково состояние их здоровья. Мне кажется, «Зенит» восстановит работу с Кокориным. Не исключаю, что и Мамаев продолжит играть за «Краснодар», — отметил тренер.

В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО фигурантов освободили раньше.

Выездной суд белгородской колонии 6 сентября принял решение освободить Кокорина, его брата и Мамаева. Решение суда вступит в силу через десять дней.