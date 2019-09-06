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«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина 

Рамблер 43 минуты назад
«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
Фото: ТАСС
Журналист Василий Конов рассказал в своем Telegram-канале, что петербургский «Зенит» предложит футболисту Александру Кокорину новый контракт. В пятницу, 6 сентября, стало известно о решении суда условно-досрочно освободить осужденного за драку Кокорина.
По словам Конова, в клубе по-прежнему рассчитывают на Кокорина, который летом стал свободным агентом.
«Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна», — отметил журналист.
По данным РИА Новости, гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.
По информации Конова, именно на этой встрече будет решен вопрос о новом контракте игрока.
Тренер Борис Раппопорт заявил Telegram-каналу Hue, что возраст Кокорина и второго фигуранта дела, футболиста Павла Мамаева позволяет им продолжать футбольную карьеру.
«Какое-то требуется время… Я не знаю, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, каково состояние их здоровья. Мне кажется, «Зенит» восстановит работу с Кокориным. Не исключаю, что и Мамаев продолжит играть за «Краснодар», — отметил тренер.
В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО фигурантов освободили раньше.
Выездной суд белгородской колонии 6 сентября принял решение освободить Кокорина, его брата и Мамаева. Решение суда вступит в силу через десять дней.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии14
Футбол , Павел Мамаев , Александр Медведев , Борис Раппопорт , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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