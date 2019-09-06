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Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина 

Чемпионат.com 3 часа назад
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Семак после появившейся информации об освобождении футболиста сине-бело-голубых разместил в «инстаграме» совместную фотографию Кокорина и его супруги Дарьи Валитовой.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Сергей Семак , Денис Пак , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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