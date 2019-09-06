Дзюба обратился к болельщикам перед с Шотландией

Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с Шотландией

Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии отборочного матча Евро-2020 с командой Шотландии.

«Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», — написал форвард в «инстаграме».

Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистентами главного арбитра будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис . В роли четвёртого рефери выступит Яннис Пападопулос

Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.

Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.