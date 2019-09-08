Ван Дейк подпишет с «Ливерпулем» шестилетний контракт 

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04

Ван Дейк подпишет с «Ливерпулем» шестилетний контракт 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Ван Дейк подпишет с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Фото: EPA
Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, который будет рассчитан на шесть лет — до 2025 года.
Текущее соглашение 28-летнего игрока обороны с "красными" рассчитано до лета 2023 года. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на Mirror, новый контракт подразумевает повышение заработной платы.
Ван Дейк — воспитанник голландского "Виллем II", откуда перешел в "Гронинген". Также защищал цвета шотландского "Селтика" и английского "Саутгемптона". Зимой 2018 за 84,65 млн евро перешел в "Ливерпуль".
В составе "красных" Вирджил в прошлом сезоне принял участие в 50 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи. Также на его счету 29 матчей и четыре гола за сборную Голландии.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Вести.Ru: последние новости
Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем назвали их армянами Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем назвали их армянами "Краснодар" все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым "Краснодар" все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Футбол , Ван Дейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уильямс прокомментировала поражение в US Open
Уильямс прокомментировала поражение в US Open
Нурмагомедов поблагодарил отца
Нурмагомедов поблагодарил отца
Макгрегора высмеяли за желание сразиться с Хабибом
Макгрегора высмеяли за желание сразиться с Хабибом6
Скандал на Евро: Албании перед матчем включили гимн Андоры и назвали Арменией
Скандал на Евро: Албании перед матчем включили гимн Андоры и назвали Арменией4
Дзюба назвал самого опасного соперника для Хабиба
Дзюба назвал самого опасного соперника для Хабиба
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение