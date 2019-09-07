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Сборная России прилетела в Калининград 

Football Media + ещё 2 2 часа назад
Сборная России прилетела в Калининград
Фото: Football Media
Футболисты сборной России, а также тренерский штаб команды успешно приземлились в Калининграде. Сборная России уже успела пройти паспортный контроль, а также пообщаться с болельщиками, которые встречи национальную команду в аэропорту. Примечательно, что во время паспортного контроля показывали серию пенальти чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании.
Напоминаем, что в Калининграде девятого сентября сборная России проведёт отборочный матч к ЕВРО-2020 против Казахстана, начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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