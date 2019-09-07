Сборная России прилетела в Калининград

Футболисты сборной России, а также тренерский штаб команды успешно приземлились в Калининграде. Сборная России уже успела пройти паспортный контроль, а также пообщаться с болельщиками, которые встречи национальную команду в аэропорту. Примечательно, что во время паспортного контроля показывали серию пенальти чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании.

На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти мачта ЧМ2018 Россия — Испания 🙂📺 pic.twitter.com/CrgpbUv47t— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2019 г.

Напоминаем, что в Калининграде девятого сентября сборная России проведёт отборочный матч к ЕВРО-2020 против Казахстана, начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.