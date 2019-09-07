Кричавший «Зенит» — чемпион» фанат выпал из окна

Фанат футбольного клуба «Зенит» получил тяжёлые травмы, выпав из окна в состоянии алкогольного опьянения. За несколько секунд до падения молодой человек взобрался на подоконник, чтобы прокричать: «„Зенит“ — чемпион».

Как сообщает Life, болельщик распивал алкогольные напитки в гостях у своего приятеля и в какой-то момент решил прокричать в открытое окно слова поддержки петербургскому футбольному клубу. Хозяин квартиры в этот момент отлучился в другую комнату. Вернувшись, он обнаружил, что Александр К. сорвался и лежит под окном без сознания.

Фанат получил ряд тяжёлых травм, включая переломы рёбер и позвоночника. В настоящий момент он находится без сознания в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.