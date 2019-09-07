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Кричавший «Зенит» — чемпион» фанат выпал из окна 

News.ru 2 часа назад
Кричавший «Зенит» — чемпион» фанат выпал из окна
Фото: News.ru
Фанат футбольного клуба «Зенит» получил тяжёлые травмы, выпав из окна в состоянии алкогольного опьянения. За несколько секунд до падения молодой человек взобрался на подоконник, чтобы прокричать: «„Зенит“ — чемпион».
Как сообщает Life, болельщик распивал алкогольные напитки в гостях у своего приятеля и в какой-то момент решил прокричать в открытое окно слова поддержки петербургскому футбольному клубу. Хозяин квартиры в этот момент отлучился в другую комнату. Вернувшись, он обнаружил, что Александр К. сорвался и лежит под окном без сознания.
Фанат получил ряд тяжёлых травм, включая переломы рёбер и позвоночника. В настоящий момент он находится без сознания в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Как ранее писал News.ru, досрочно освободившийся из мест лишения свободы Александр Кокорин может на законных основаниях заключить новый контракт с «Зенитом» до 3 октября.
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Футбол , Александр Кокорин , Зенит
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