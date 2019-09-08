Скандал на Евро: Албании перед матчем включили гимн Андоры и назвали Арменией

Спортсмены из Албании восприняли это как оскорбление и отказались играть, пока ошибка не будет исправлена.

Во Франции проходит отбор команд на чемпионат Европы по футболу. В Париже субботу, седьмого сентября, прошел матч между французской и албанской сборными, однако игра чуть не сорвалась, не успев начаться.

Дело в том, что организаторы перепутали гимны, и вместо албанского заиграл андорский.

Спортсмены из Албании восприняли это как оскорбление и отказались играть, пока ошибка не будет исправлена. Пауза затянулась на несколько минут. Диктор, желавший, видимо, исправить ситуацию, сделал только хуже: от волнения он назвал Албанию Арменией, говорится на сайте «Комсомольской правды».

Через некоторое время организаторы повторно запустили гимн — на этот раз албанский. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Франции.