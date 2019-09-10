Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном в отборочном матче к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Черчесов назвал матч непростым и отметил важность набранных шести очков на этом сборе. Он добавил, что его подопечные настраивались на серьезного соперника, зная, что Казахстан — опытная команда.

«Ожидал упорного сопротивления, если бы нет, у нас были бы большие проблемы», — сказал тренер.

Марио Фернандес. Ранее 9 сентября сборная России одержала победу над казахстанцами со счетом 1-0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник московского ЦСКА

После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.