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Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном в отборочном матче к Евро-2020 

Lenta.ru + ещё 65 2 часа назад
Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
Черчесов назвал матч непростым и отметил важность набранных шести очков на этом сборе. Он добавил, что его подопечные настраивались на серьезного соперника, зная, что Казахстан — опытная команда.
«Ожидал упорного сопротивления, если бы нет, у нас были бы большие проблемы», — сказал тренер.
Ранее 9 сентября сборная России одержала победу над казахстанцами со счетом 1-0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.
После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.
В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.
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Футбол , Станислав Черчесов , Марио Фернандес , ЦСКА , Lenta.ru
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