Сборная Испании разгромила команду Фарерских остров

Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Сборная Испании благодаря дублю Родриго Морено обыграла команду Фарерских островов. В другом матче Швеция и Норвегия в скандинавском дерби сыграли вничью со счетом 1:1.

Испания — Фарерские острова — 2:0 (1:0) Голы: Родриго, 13 — 1:0, Родриго, 50 — 2:0 Испания: Де Хеа, Гайя, Рамос, Карвахаль, Эрмосо, Парехо, Родри Эрнандес, Сусо (Сарабия, 68), Алькантара, Ойарсабаль ( Пако Алькасер , 61), Родриго.

Швеция — Норвегия — 1:1 (0:1) Голы: Юхансен, 45 — 0:1, Форсберг, 60 — 1:1 Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Бенгтссон, Гранквист, Форсберг, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Квайсон, Исак.

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Региниуссен, Нордтвейт, Хенриксен (Эльюнусси, 64), Берге, Эдегор, Сельнэс, Юхансен (Холанд, 76), Кинг.

Положение команд: Испания — 18, Швеция — 11, Румыния — 10, Норвегия — 9, Мальта — 3, Фарерские острова — 0.