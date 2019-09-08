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Швейцария разгромила Гибралтар в квалификации на Евро-2020 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Швейцария разгромила Гибралтар в квалификации на Евро-2020
Фото: MANUEL GEISSER, via www.imago-i/www.imago-images.de globallookpress.com
Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над национальной командой Гибралтара в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Встреча, прошедшая в Сьоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу швейцарской команде принесли голы Дениса Закарии, Адмира Мехмеди, Рикардо Родригеса и Марио Гаврановича.
В параллельных матчах Армения взяла верх над Боснией и Герцеговиной со счётом 4:2, Грузия и Дания сыграли вничью 0:0 а Румыния минимально обыграла Мальту — 1:0.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.
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