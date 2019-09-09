«Это было похоже на фильм ужасов»

Бывшему футболисту и главному тренеру сборной Уэльса Гэри Спиду 8 сентября исполнилось бы 50 лет. Но в ноябре 2011-го он совершил самоубийство. Его решение свести счеты с жизнью стало полной неожиданностью для близких, а причины так и остались загадкой. «Лента.ру» вспоминает основные вехи в яркой карьере валлийского полузащитника и трагедию, которая оборвала его жизнь.

В битве за трофеи

Первым большим клубом Спида был английский «Лидс Юнайтед», в котором он оказался в 15 лет. Юноша быстро прогрессировал, обратил на себя внимание тренеров главной команды и после выпуска из академии подписал с йоркширским коллективом профессиональный контракт. К матчам за основной состав Спида начали подпускать с 1988 года. В дебютном сезоне Гэри редко появлялся на поле, но на следующий год смог отвоевать место в основе, которое застолбил за собой на ближайшие шесть лет.

Становление Спида в «Лидсе» совпало с возвращением команды в конце 1980-х в первый дивизион, который в 1992-м стал именоваться премьер-лигой. Уделом новичка, казалось, будет борьба за выживание, но главный тренер команды Говард Уилкинсон смог собрать крепкий коллектив, который в дебютном сезоне в элите английского футбола занял аж четвертое место. Одноклубниками молодого Спида были такие мастера, как Эрик Кантона, Гари Макалистер, Гордон Стракан. За короткий срок скромный «Лидс» выбился в лидеры английского футбола.

Клуб закрепил этот статус в следующем сезоне, когда подопечные Уилкинсона стали чемпионами страны. Спид находился в той команде на первых ролях и мог закрыть любую позицию в полузащите. Гэри провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

Однако после сенсационной победы в первенстве Англии последовало такое же неожиданное падение — 17-е место в чемпионате. В следующие два года «Лидс» стабилизировал ситуацию, дважды подряд закончив сезон на пятом месте. Спид был мотором той команды: валлиец здорово разгонял атаки, нередко сам их завершал, мог успешно и достаточно жестко сыграть на отборе.

В 1996-м году, уже будучи статусным игроком, Спид перешел в «Эвертон», который с детства поддерживал. «Ириски» заплатили за хавбека очень солидные по тем временам 3,5 миллиона фунтов. Валлийцу не понадобилось время на адаптацию в новой команде: в первом же сезоне болельщики признали его лучшим футболистом клуба. Их выбор был очевиден, ведь Спид, играя в центре полузащиты, наколотил 11 мячей за сезон, разделив звание лучшего бомбардира команды с ее форвардом Данканом Фергюсоном

Кроме отличной игры на футбольном поле, Спид проявил себя как лидер раздевалки, поэтому вскоре получил в «Эвертоне» капитанскую повязку. У валлийца было все, чтобы стать легендой «ирисок», но его роман с ливерпульским клубом оказался скоротечным. Уже через два года Гэри перешел в «Ньюкасл», причем сделал это, судя по всему, не по своей воле. СМИ писали о конфликте с главным тренером Ховардом Кендаллом, но официально эта информация не подтверждалась.

«Ты знаешь, почему я ушел, но я никогда не расскажу об этом публично, потому что мое заявление оставит пятно на светлом имени "Эвертона"», — все, что рассказал Спид знакомому журналисту после ухода из команды.

В «Ньюкасле» Спид быстро завоевал сердца болельщиков. Валлиец никогда не давал себе поблажек, выкладывался на 110 процентов, при этом был техничным футболистом, способным принять нестандартное решение. За «сорок» хавбек играл до 35 лет, покинув команду лишь в 2004-м. Вместе с «Ньюкаслом» Спид выступал в Лиге чемпионов, дважды выходил в финал Кубка Англии.

«О Гэри никто не может сказать плохого слова, он был отличным парнем, — вспоминал легендарный футболист «сорок» Алан Ширер. — Спид здорово действовал на "втором этаже", у него была волшебная левая нога, он никогда не уставал. Как только Гэри пришел в "Ньюкасл", мы сразу подружились».

Несмотря на приличный по футбольным меркам возраст, Спид после ухода из «Ньюкасла» провел несколько сезонов на привычно хорошем для себя уровне за «Болтон» и «Шеффилд Юнайтед». Болельщики и специалисты поражались поистине лошадиному здоровью Гэри — за 20 лет в футболе он пропустил лишь несколько десятков игр из-за мелких травм. В 2006-м Спид первым достиг внушительной отметки в 500 матчей в АПЛ. Окончательно валлиец повесил бутсы на гвоздь лишь четыре года спустя, после чего сразу же возглавил «Шеффилд».

Честь страны

Спид — один из лучших футболистов в истории сборной Уэльса, за которую он выступал на протяжении 14 лет. Его дебют состоялся в 1990 году, завершить карьеру в национальной команде полузащитник решил в 2004-м. Хавбек успел провести в составе национальной команды 85 матчей, в которых забил семь мячей. Физическая форма и уровень игры позволили бы Спиду отыграть еще несколько лет на международном уровне, но самокритичный Гэри решил, что больше не справляется с игрой на два фронта.

Спид был в шаге от заветной мечты — сыграть с Уэльсом на крупном турнире, а сбыться ей помешала сборная России. В ноябре 2003 года валлийцы добрались до стыковых матчей за право выступить на Евро-2004, где им противостояла команда Георгия Ярцева . Гэри с капитанской повязкой провел на поле по 90 минут в обоих матчах, а судьбу путевки на турнир решил единственный гол в Кардиффе в исполнении Вадима Евсеева , записавшего после матча знаменитое нецензурное «видеообращение к народу Уэльса».

После окончания футбольной карьеры Гэри валлийские болельщики и специалисты в один голос предлагали назначить его на пост главного тренера сборной Уэльса. «Очень сложно отказаться, когда твоя страна просит стать у руля», — заявил бывший игрок, который отработал наставником «Шеффилда» всего полгода.

Карьера в сборной у Спида получилась скоротечной и продлилась меньше года. Именно при Гэри основными футболистами сборной стали Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи. Спустя пять лет при их непосредственном участии Уэльс не только выйдет в финальную часть Евро-2016, но и доберется до полуфинала.

Трагическая развязка

Казалось, в жизни Гэри все складывается как нельзя лучше. Он был непререкаемым авторитетом в своей стране, купался в любви фанатов и был востребован на телевидении. У него была семья. Было, кажется, все. Но…

Наиболее полно картину трагедии 27 ноября 2011 года можно восстановить по воспоминаниям жены Спида Луизы, которая обнаружила тело мужа в гараже их дома.

«Это было похожа на фильм ужасов. Мне будет очень трудно простить Гэри за этот шаг. Его поступок абсурден. Все спрашивают меня, почему он это сделал, но я не могу дать ответа на этот вопрос», — рассказывала она.

В тот день никто из близких ничего не заподозрил. Спид был в хорошем расположении духа, побывал на съемках передачи о футболе на телеканале BBC, где встретился со старым другом — партнером по «Лидсу» Гари Макалистером. На съемках Гэри шутил, рассказывал о своих сыновьях, делился планами на будущее.

Размышляя над причинами самоубийства, Луиза пришла к выводу, что Гэри, скорее всего, был психически болен, но каким-то образом ему удавалось скрывать свой недуг. Вдова спортсмена вспомнила о письме 25-летней давности, в котором 17-летний Спид признавался ей в любви, однако между строк можно было уловить мысли о суициде. По мнению Луизы, на состояние его психики могло повлиять какое-то событие из детства.

Одно из популярных предположений, которое не было подтверждено ни Луизой, ни родителями Спида, — сексуальное насилие. В детстве Гэри тренировался под руководством Бари Беннела, который в 2018-м, после долгих лет разбирательств, был приговорен к 31 году тюрьмы за растление несовершеннолетних. Однако Спид не выдвигал против него обвинений.

«Если бы у меня была возможность спросить его о самоубийстве, то первое, что я бы сказала: "Как ты думаешь, чего ты этим добился? Как ты можешь объяснить это мне, сыновьям и своим родителям?" Уверена, что он не знает, как ответить на этот вопрос», — говорила Луиза.

Смерть Спида потрясла футбольный мир. В памяти болельщиков он остался талантливым игроком, который целиком отдавал себя команде. Оставить такой же яркий след в тренерской профессии валлиец не успел.