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«Он не Месси, зачем ему столько платить?» Игроки «МЮ» высказали недовольство зарплатой Санчеса 

SPORT24.ru 1 час назад
«Он не Месси, зачем ему столько платить?»
Фото: EPA
Футболисты «Манчестер Юнайтед» с радостью восприняли уход из команды нападающего Алексиса Санчеса, утверждает The Sun. Они считают, что чилиец не заслуживал своей зарплаты, которая вместе с бонусами составляла 505 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
По информации британской газеты, один из неназванных игроков «МЮ» неоднократно жаловался: «Он не был Месси, так зачем платить ему все эти деньги?»
«Юнайтед» приобрел 30-летнего форварда у «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро. В общей сложности футболист провел за манкунианцев 45 матчей и забил всего пять голов. В конце прошедшего трансферного окна «МЮ» отдал Санчеса в аренду в «Интер».
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Футбол , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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