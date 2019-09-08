«Он не Месси, зачем ему столько платить?» Игроки «МЮ» высказали недовольство зарплатой Санчеса

Футболисты « Манчестер Юнайтед » с радостью восприняли уход из команды нападающего Алексиса Санчеса , утверждает The Sun. Они считают, что чилиец не заслуживал своей зарплаты, которая вместе с бонусами составляла 505 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По информации британской газеты, один из неназванных игроков «МЮ» неоднократно жаловался: «Он не был Месси, так зачем платить ему все эти деньги?»

«Юнайтед» приобрел 30-летнего форварда у «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро. В общей сложности футболист провел за манкунианцев 45 матчей и забил всего пять голов. В конце прошедшего трансферного окна «МЮ» отдал Санчеса в аренду в «Интер».