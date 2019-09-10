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Черчесов высказался об УДО Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 9 30 минут назад
Черчесов высказался об УДО Кокорина и Мамаева
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Специалист предположил, что наказание для игроков было жестким.
"Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там все в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Главный тренер сборной России считает, что футболистам теперь придется доказывать общественности свое исправление.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о будущем Кокорина и Мамаева.
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Футбол , Станислав Черчесов , Павел Мамаев , Александр Дюков , Александр Кокорин , РФС
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