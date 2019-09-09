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Семин раскритиковал календарь матчей «Локомотива» 

Soccer News + ещё 3 29 минут назад
Семин раскритиковал календарь матчей «Локомотива»
Фото: Soccer News
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей чемпионата России, из-за которого его команда проведет пять матчей за две недели.
14 сентября "железнодорожники" на выезде сыграют с "Сочи" в Российской Премьер-Лиге. 18-го клуб отправится в Леверкузен на матч Лиги Чемпионов против "Байера". 22 сентября "Локомотиву" предстоит гостевая играл с "Оренбургом" в РПЛ. 25-го московский клуб сыграет в гостях с "Балтикой" в рамках 1/16 финала Кубка России. 28 сентября "Локомотив" примет "Зенит" в РПЛ.
"У нас сейчас начнется сложнейший период. И считаю, что для "Локомотива", как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести 5 матчей. Из них четыре выезда. После "Байера", с которым играем в Леверкузене, "Оренбург". Матч вообще начинается в 11.30. Дальше через два дня после встречи с "Зенитом" встречаемся с "Атлетико"
Это колоссальная нагрузка на организмы футболистов. Мы за этот период не проведем ни одной тренировки развивающего характера. Когда-нибудь об этом у нас задумаются?" — приводят слова Семина российские СМИ.
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Футбол , Юрий Семин , Зенит , Локомотив
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