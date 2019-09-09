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​Ибрагимовичу установят памятник при жизни 

Евро-футбол.Ру + ещё 4 2 часа назад
​Ибрагимовичу установят памятник при жизни
Фото: РИА Новости
Шведская федерация футбола готовится сделать нападающему Златану Ибрагимовичу особенный подарок. 8 октября в честь Ибрагимовича в Мальмё будет открыт памятник. Об этом было официально объявлено в понедельник.
Высота памятника составил 2,7 метра, а вес — 500 килограмм. Он будет располагаться на площади города Мальмё между старым и новым футбольными стадионами.
Ибрагимович уже успел отреагировать на появившуюся информацию. «Я очень доволен решением установить памятник в Мальмё, я хотел этого с самого начала. Именно здесь всё началось, именно здесь моё сердце», — сказал Златан.
Футбольную карьеру Златан Ибрагимович начинал в клубе «Мальмё». В настоящий момент швед выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
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