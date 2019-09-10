«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал осужденных за драку Александра Кокорина и Павла Мамаева «футболистами высокого уровня» и отметил, что готов видеть их в составе клуба. Об этом он заявил «Спорт-Экспресс».
8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы по делу о драках в Москве. 2 августа адвокаты спортсменов ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своих клиентов. 6 сентября, по данным РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство. Футболисты выйдут на свободу 17 сентября.
«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. (…) Это футболисты высокого уровня. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть», — пояснил изданию Григорий Иванов.
По словам Иванова, «Урал» не такой богатый клуб как «Зенит», где играл Кокорин, однако готов «и ему, и Мамаеву предложить поиграть» за него.
Ранее журналист Василий Конов рассказал в своем Telegram-канале, что петербургский «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт. В свою очередь клуб «Краснодар», в котором играл Павел Мамаев, заявлял, что намерен расторгнуть с ним контракт, и обратился с соответствующим заявлением в Российский футбольный союз.