«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева 

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что может трудоустроить экс-игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, условно-досрочно освобожденных из-под стражи после решения Алексеевского районного суда Белгородской области. Об этом сообщает "СЭ".
Глава уральской команды готов подписать контракты с игроками в том случае, если их финансовые запросы не будут слишком велики.
"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними общаться. Но это футболисты высокого уровня, поэтому на них будет высокий спрос", — сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев поблагодарили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.