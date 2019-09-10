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«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru 2 часа назад
«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева
Фото: РИА Новости
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что может трудоустроить экс-игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, условно-досрочно освобожденных из-под стражи после решения Алексеевского районного суда Белгородской области. Об этом сообщает "СЭ".
Глава уральской команды готов подписать контракты с игроками в том случае, если их финансовые запросы не будут слишком велики.
"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними общаться. Но это футболисты высокого уровня, поэтому на них будет высокий спрос", — сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев поблагодарили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
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