«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева

Глава уральской команды готов подписать контракты с игроками в том случае, если их финансовые запросы не будут слишком велики.

"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними общаться. Но это футболисты высокого уровня, поэтому на них будет высокий спрос", — сказал Иванов.