Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

«Безумная» пресс-конференция тренера Косово разошлась на мемы 

Lenta.ru 2 часа назад
Пресс-конференция тренера Косово разошлась на мемы
Фото: Lenta.ru
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провел эмоциональную пресс-конференцию перед матчем квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Англии. Видео появилось в Twitter-аккаунте «Би-би-си».
Шалланд объяснял журналистам, какая тактика является самой подходящей для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль:
«Я хочу, я буду бороться за мяч».
Пользователи соцсетей посчитали реакцию тренера «безумной» и «дикой».
Они вспоминали других футбольных деятелей, отличившихся эмоциональным поведением. Один из юзеров сравнил Шалланда с Диего Марадоной, употребившим кокаин.
«Когда вы к 50-й минуте проигрываете Англии со счетом 4-0, и ваш тренер просит вас атаковать», — подписал еще один болельщик кадр с пресс-конференции.
Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Путин уволил почти 30 генералов и полковников Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Комментарии
Футбол , Диего Марадона , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиба сравнили с «мокрым одеялом»
Хабиба сравнили с «мокрым одеялом»
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Семин раскритиковал календарь РПЛ
Семин раскритиковал календарь РПЛ
Спортсмен из РФ умер после заплыва в Греции
Спортсмен из РФ умер после заплыва в Греции1
«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева
«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение