Экс-игрок «Зенита» захотел сыграть в финале ЛЧ

Экс-игрок «Зенита» заявил о желании сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Аксель Витсель, выступающий за дортмундскую "Боруссию", заявил, что его нынешний клуб способен играть в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Bulinews.com.

Футболист считает, что достигнуть финала можно при помощи удачного жребия.

"Я считаю, что нам нужно выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем дойти до финала. Но все зависит от жеребьевки плей-офф", — сказал бельгиец.

В прошлом сезоне "Боруссия" вылетела на стадии 1/8 финала от лондонского "Тоттенхэма".

Ранее сообщалось, что защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк стал самым быстрым игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.