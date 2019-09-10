Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек

Скончался бывший футболист «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» (Санкт-Петербург), мастер спорта СССР Марк Гек скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции, — говорится в сообщении пресс-службы.

Гек, переживший блокаду Ленинграда, играл за сине-бело-голубых с 1956 по 1961-й. Всего провёл 101 матч.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кюрасао по футболу 31-летний Жаирзиньо Питер скончался перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, писал News.ru.