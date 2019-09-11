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На «жертву» Неймара возбудили дело о клевете и мошенничестве 

Вести.Ru + ещё 10 3 часа назад
На «жертву» Неймара возбудили дело о клевете
Фото: marca.com
Бразильская модель Наджила Триндади обвиняется в мошенничестве, клевете и вымогательстве в скандальной ситуации с ее "изнасилованием" футболистом французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймаром. Бразильская полиция завела на нее дело.
Кроме самой девушки обвинения также получил и ее бывший молодой человек Эстивенс Алвел. Как сообщает Евроспорт.Ru, он попал под подозрение из-за распространения медиа-файлов эротического характера в Интернете.
Напомним, что девушка утверждала о якобы их связи с Неймаром в одном из парижских отелей, куда он ее пригласил. Версия Триндади была такова: Неймар навестил ее в номере отеля, был пьян и с развитием событий стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения с ней.
Отец Неймара настаивал на том, что секс между его сыном и девушкой был по обоюдному согласию и насилия в действиях футболиста не было. Позже в ходе расследования сам Неймар был оправдан, а самой "жертве" теперь предстоит оправдывать свои действия в суде.
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