Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Товарищеский матч

Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)

Голы: Арибо, 4 (0:1); Осимхен, 34-пен (0:2); Зинченко, 78 (1:2); Яремчук, 79 (2:2) Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Встреча, прошедшая во вторник в Днепре на одноименной арене, завершилась со счетом 2:2. У хозяев по мячу забили Александр Зинченко и Роман Яремчук. У гостей отличились Джо Арибо и Виктор Осимхен.

Товарищеский матч

Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)

Голы: Арибо, 4 (0:1); Осимхен, 34-пен (0:2); Зинченко, 78 (1:2); Яремчук, 79 (2:2)