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Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами 

Просто Про Спорт 36 минут назад
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Фото: Reuters
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
Встреча, прошедшая во вторник в Днепре на одноименной арене, завершилась со счетом 2:2. У хозяев по мячу забили Александр Зинченко и Роман Яремчук. У гостей отличились Джо Арибо и Виктор Осимхен.
Товарищеский матч
Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)
Голы: Арибо, 4 (0:1); Осимхен, 34-пен (0:2); Зинченко, 78 (1:2); Яремчук, 79 (2:2) Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
Встреча, прошедшая во вторник в Днепре на одноименной арене, завершилась со счетом 2:2. У хозяев по мячу забили Александр Зинченко и Роман Яремчук. У гостей отличились Джо Арибо и Виктор Осимхен.
Товарищеский матч
Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)
Голы: Арибо, 4 (0:1); Осимхен, 34-пен (0:2); Зинченко, 78 (1:2); Яремчук, 79 (2:2)
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