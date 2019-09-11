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Неймар не спас бразильцев в матче со сборной Перу 

Вести.Ru 40 минут назад
Неймар не спас бразильцев в матче со сборной Перу
Фото: EPA
Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Перу в отборочном матче, проходившем в Лос-Анджелесе. Единственный мяч на счету защитника перуанцев Луиса Абрама.
Абрам поразил ворота пятикратных чемпионов мира за пять минут до финального свистка. К этому времени на поле у сборной Бразилии уже был Неймар, заменивший Робеорто Фирмино на 63 минуте. В составе бразильцев дебютировал нападающий "Реала" Винисиус.
Отсутствие Лионеля Месси не помешало сборной Аргентины нанести крупное поражение команде Мексики 4:0. В составе победителей три мяча забил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Еще один гол на счету бывшего полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
Сборная Уругвая не смогла удержать преимущество в игре с командой США — 1:1. Сборная Чили уступили команде Гондураса 1:2. Не было забито ни одного мяча в матче соседей — команд Колумбии и Венесуэлы. Сборная Эквадора разгромила боливийцев 3:0.
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