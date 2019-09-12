Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока

Защитник Марио Фернандес признан лучшим футболистом московского ЦСКА в августе по итогам голосования болельщиков, передает РИА "Новости".
Как отмечается на официальном сайте красно-синих, за игрока сборной России проголосовали 66% фанатов. Второе место в опросе занял вратарь Игорь Акинфеев (9%), третьим стал нападающий Федор Чалов (6%).
Фернандес принял участие в четырех матчах чемпионата страны, в которых забил два мяча.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе петербургского "Зенита" к Фернандесу.