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Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока в августе 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока
Фото: РИА Новости
Защитник Марио Фернандес признан лучшим футболистом московского ЦСКА в августе по итогам голосования болельщиков, передает РИА "Новости".
Как отмечается на официальном сайте красно-синих, за игрока сборной России проголосовали 66% фанатов. Второе место в опросе занял вратарь Игорь Акинфеев (9%), третьим стал нападающий Федор Чалов (6%).
Фернандес принял участие в четырех матчах чемпионата страны, в которых забил два мяча.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе петербургского "Зенита" к Фернандесу.
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Футбол , Роман Бабаев , Федор Чалов , Марио Фернандес , Игорь Акинфеев , Зенит , ЦСКА , РИА Новости
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