Игроку «Барселоны» вынесли приговор

Турецкий футболист Туран получил условный срок

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за «Истанбул Башакшехир», приговорён к двум годам, восьми месяцам и 15 дням тюремного заключения условно. Он обвиняется в преднамеренном нанесении увечий, стрельбе и незаконном хранении оружия. Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Футболист сломал нос турецкому певцу Беркаю Шахину, а позже открыл стрельбу в больнице.

Условный приговор

Турецкий футболист Арда Туран признан виновным в стрельбе из огнестрельного оружия, приведшей к панике в общественном месте, незаконном хранении оружия и преднамеренном нанесении увечий. В общей сложности он приговорён к восьми годам, двум месяцам и 15 дням лишения свободы условно.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Футболист «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Истанбул Башакшехир», пришёл в один из ночных клубов турецкой столицы, где встретил Озлем Аду Шахин. Там он начал с ней флиртовать, делая при этом непристойные намёки. Однако с женщиной был её супруг, известный турецкий певец Беркай Шахин. Узнав о случившемся, он потребовал от спортсмена объяснений. Между ними завязалась потасовка, в результате которой музыкант получил перелом носа и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Возможно, история бы не получила продолжения, если бы не дальнейшие действия Турана. Он пришёл в больницу к Шахину, чтобы извиниться перед ним. По словам футболиста, он не знал, что женщина является его супругой. С собой он принёс оружие и предложил музыканту застрелить его в качестве расплаты.

Получив резонный отказ, полузащитник собирался уйти, однако неожиданно открыл стрельбу в пол, так как между мужчинами вновь возник спор. Никто из присутствующих не пострадал.

Позднее в ходе расследования выяснилось, что у Турана не было разрешения на ношение оружия.

«Истанбул Башакшехир» оштрафовал своего игрока на €370 тыс., однако возбуждённое против него уголовное дело грозило более строгим наказанием. Туран обвинялся в стрельбе, незаконном хранении оружия, нападении, а также в сексуальных домогательствах. Сторона Шахина требовала приговорить его к 12,5 годам лишения свободы, однако впоследствии последнее обвинение было снято.

Полузащитник лично не присутствовал на заключительном слушании. Приговор носит условный характер и вступит в силу в том случае, если футболист совершит новое преступление в течение пяти лет.

Комментируя решение суда, он подчеркнул, что не согласен с ним и обвинил Шахина в клевете. По его словам, свидетелями инцидентов стало большое количество людей, которые подтвердили его невиновность.

«Я вынес урок из этих событий. Моя главная цель — чтобы моя семья, моя любимая жена, мой клуб и моя семья мной гордились», — написал Туран в обращении к болельщикам, опубликованном на его старнице в Instagram.

В свою очередь Шахин отметил, что Туран так и не принёс ему извинения. Кроме того, он подчеркнул, что считает решение суда недостаточно строгим, так как, по сути, футболист не понесёт никакого наказания.

Взрывоопасный характер

Туран славится своим неоднозначным поведением не только за пределами поля, но и во время матчей. Так, в 2015 году, будучи игроком мадридского «Атлетико», он бросил бутсу в бокового арбитра во время четвертьфинального матча Кубка Испании. К счастью для судьи, «снаряд» не достиг своей цели, однако это не спасло полузащитника от дисквалификации. За инцидентом последовала ссора с главным тренером Диего Симеоне. Сообщалось, что именно она стала причиной ухода футболиста из команды летом того же года.

В 2017 году Туран объявил о завершении карьеры в сборной, за которую провёл 100 матчей. Причиной такого решения стал скандал, возникший в преддверии одного из товарищеских поединков, в котором Турция встречалась с Македонией. У футболиста возник конфликт с журналистом Билялем Меше. Сначала игрок накричал на представителя прессы, а затем схватил его за горло, а партнёрам пришлось их растаскивать. В результате полузащитник был отстранён от участия в сборах, а затем и вовсе покинул команду.

В мае прошлого года Туран получил 16-матчевую дисквалификацию, будучи игроком «Истанбул Башакшехира». На этот раз от его рук вновь пострадал линейный судья. На 94-й минуте матча с «Сивасспором», по мнению Турана, не было зафиксировано нарушение со стороны соперника. Это настолько разозлило полузащитника, что он с силой толкнул рефери.