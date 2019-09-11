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Источник: в «Локомотиве» обсуждают возможность сноса стадиона 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Стадион «Локомотива» захотели снести
Фото: РИА Новости
«Локомотив» намерен заняться вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года, сообщает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.
«Локомотив» и РЖД еще не решили, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Существует даже вариант сноса стадиона и возведения новой арены. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года.
Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что на один из ближайших двух сезонов «Локомотив» проведет на стадионе «Динамо». Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант.
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