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Анчелотти раскритиковал власти Неаполя за незавершённую реконструкцию стадиона 

RT на русском + ещё 4 32 минуты назад
Анчелотти раскритиковал власти Неаполя за раздевалки
Фото: Reuters
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти неудовлетворён состоянием раздевалок на домашнем стадионе команды.
«Я увидел состояние раздевалок на «Сан-Паоло», у меня нет слов. За два месяца можно построить новый дом, а они не удосужились даже отремонтировать раздевалки! Где мы будем одеваться во время игр с «Сампдорией» и «Ливерпулем»? Я возмущён неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этими работами. Как могут городские власти игнорировать взятые на себя обязательства? Я вижу лишь презрение и отсутствие заботы о команде, клубе и городе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Наполи».
Летом на стадионе «Сан-Паоло» была проведена реконструкция, связанная со Всемирной летней Универсиадой и желанием клуба усовершенствовать арену.
Ранее «Наполи» объявил о переходе Льоренте.
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