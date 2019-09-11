Тарасов захотел заработать на имени Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов , пытаясь продать дом в Подмосковье, вспомнил о бывшей жене — певице и телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщает «СтарХит»

По данным издания, спортсмен просит за особняк 250 миллионов рублей.

«Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное», — рассказал риелтор Егор.

При этом, согласно статье, одно из агентств, рекламируя недвижимость Тарасова, напомнило, что он был мужем Бузовой.

«Предлагаем дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой», — приводит издание текст объявления, размещенного агентством в Instagram.

При этом пользователи соцсети в комментариях к записи предположил, что футболист пытается пиариться за счет бывшей жены. А инсайдер издания отметил, что цена особняка Тарасова сильно завышена, при том, что часть затрат на дом в свое время оплатила Ольга Бузова.

«Например, в поселке Agalarov Estate можно найти вариант за 150 млн рублей. А дом Димы находится в месте поскромнее. Чего он так задрал стоимость? В свое время земля эта досталась еще и по скидке — Бузова ее лично выбивала. Она же за свой счет приобретала много чего, вот плитку в холл за 5 миллионов рублей», — пояснил он.