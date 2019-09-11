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Тарасов захотел заработать на имени Бузовой 

Рамблер 38 минут назад
Тарасов захотел заработать на имени Бузовой
Фото: Instagram
Футболист Дмитрий Тарасов, пытаясь продать дом в Подмосковье, вспомнил о бывшей жене — певице и телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, спортсмен просит за особняк 250 миллионов рублей.
«Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное», — рассказал риелтор Егор.
При этом, согласно статье, одно из агентств, рекламируя недвижимость Тарасова, напомнило, что он был мужем Бузовой.
«Предлагаем дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой», — приводит издание текст объявления, размещенного агентством в Instagram.
При этом пользователи соцсети в комментариях к записи предположил, что футболист пытается пиариться за счет бывшей жены. А инсайдер издания отметил, что цена особняка Тарасова сильно завышена, при том, что часть затрат на дом в свое время оплатила Ольга Бузова.
«Например, в поселке Agalarov Estate можно найти вариант за 150 млн рублей. А дом Димы находится в месте поскромнее. Чего он так задрал стоимость? В свое время земля эта досталась еще и по скидке — Бузова ее лично выбивала. Она же за свой счет приобретала много чего, вот плитку в холл за 5 миллионов рублей», — пояснил он.
Ранее нынешняя жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко выложила в Instagram фотографии с округлившимся животом, официально подтвердив слухи о своей второй беременности. По данным «Комсомольской правды», причиной продажи дома Тарасовым могло стать то, что семье в связи с беременностью Костенко нужны деньги, а работы после ухода из московского «Локомотива» у футболиста нет.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Локомотив
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