«Пускай убеждают игрой»: Кокорина и Мамаева ждут в сборной

Осужденные футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев смогут рассчитывать на возвращение в сборную России после освобождения. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, они «должны убедить» его своей игрой.

До освобождения осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева остается меньше недели — 17 сентября должно официально вступить в силу решение об УДО, после чего экс-игроки сборной России смогут покинуть колонию в Белгородской области. В связи с этим все чаще возникают вопросы о спортивном будущем Кокорина и Мамаева, которые до ареста считались одними из ведущих отечественных футболистов.

У Кокорина ситуация намного лучше, чем у Мамаева: контракт нападающего с «Зенитом» истек летом, однако петербургский клуб выразил желание подписать с ним новое соглашение. Согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), свободным агентом команда может усилиться во внезаявочное время, поэтому уже до зимнего трансферного окна Александр сможет присоединиться к сине-бело-голубым.

Что касается Мамаева, то у него по-прежнему действует контракт с «Краснодаром», который истечет зимой. «Быкам» так и не удалось расторгнуть трудовые соглашения с игроком во время его нахождения в заключении, однако от этой идеи клуб Сергея Галицкого не отказался — Мамаева в «Краснодаре» больше не видят, из-за чего ему придется искать новое место работы.

По поводу карьерных перспектив Кокорина и Мамаева также высказался и главный тренер сборной России Станислав Черчесов . По его словам, они оба находятся в том же положении, что и все другие российские футболисты, поэтому вопрос их возвращения в национальную команду будет рассматриваться исключительно с точки зрения спортивных успехов.

«Сейчас они выйдут, будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, в регламенте написано, что он пропускает две игры. После двух игр он может опять играть. Так получается? Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти, проявлять свои лучшие качества, и все. А там все в их ногах. Пускай убеждают игрой, для меня ничего не изменится», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Черчесов отметил, что Кокорину и Мамаеву придется не только вернуться на уровень игры сборной, но и исправиться в глазах общественности за содеянное. Относительно тяжести наказания футболистов рулевой российской команды допускает, что оно было чрезмерным.

«Другое дело, тут такой момент: они реально должны доказать не только мне, но и общественности. Они на стадионе, мы сборная. Если стадион реагирует неправильно, тут надо сто раз подумать. Если вы обратили внимание, я очень мало на эту тему говорил. Я не юрист по образованию. Наверное, жесткое решение было», — отметил тренер.

Вариантов для продолжения карьеры, надо полагать, у игроков будет достаточно. Публичную поддержку им выразил глава Чечни Рамзан Кадыров , еще давно заявивший, что «Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева после их освобождения. А не так давно желание помочь футболистам с трудоустройством выразил и «Урал». Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в возвращении их на поле проблем не видит.

«Мое отношение к истории Кокорина и Мамаева не изменилось, я уже на эту тему высказывался. Я бы очень хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол. Надеюсь, у них это получится», — приводит слова функционера Sport24.

В июле Мамаев и оба брата Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке (Белгородская область), а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Что интересно, после решения по футболистам будущее Протасовицкого повисло в воздухе: оказалось, что он даже не в курсе освобождения друзей, однако и сам подал прошение об УДО.

Клинцовский городской суд в итоге отложил слушание по этому вопросу на 24 сентября — таким образом, даже если ходатайство Протасовицкого будет удовлетворено, то на свободе он окажется не раньше октября.