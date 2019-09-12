Каррера прилетел в Москву

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву.

Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").

Напомним, итальянский специалист работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Под руководством Карреры красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года.