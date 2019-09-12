Каррера прилетел в Москву 

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву.
Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
Напомним, итальянский специалист работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Под руководством Карреры красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России в сезоне-2016/17.
Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года.
Ранее бывший полузащитник московского "Спартака", ныне выступающий за грозненский "Ахмат" Денис Глушаков прокомментировал слова агентов экс-тренера красно-белых Массимо Карреры — Тимура Гурцкая и Марко Трабукки.