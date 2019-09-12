Мбаппе пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом»

Как сообщает Le Parisien, француз приступил к тренировкам в облегченном режиме. Однако форвард пропустит несколько игр, среди которых матч со «Страсбуром» в чемпионате Франции, а также встреча с «Реалом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Мбаппе получил травму мышцы бедра в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0). В текущем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 игры, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал» состоится 18 сентября, начало — в 22:00 мск.

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