«Ломайте ему ноги»

Карьера талантливого английского полузащитника Дэнни Дринкуотера стремительно катится в пропасть. После завоевания титула чемпиона страны с «Лестером» хавбек перешел в «Челси», но сел там в глубокий запас и лишился места в сборной страны. Дальше больше: помимо трудностей в спорте, у футболиста появились проблемы с алкоголем, из-за которых он в конце концов попал в скверную историю. Подробнее о злоключениях Дринкуотера — в материале «Ленты.ру».

Спрос вдвойне

На русский язык фамилия футболиста переводится как «пей воду», но в тот субботний вечер Дринкуотер решил выпить чего-то покрепче. Как нельзя кстати в клубных матчах был перерыв из-за игр сборной, поэтому хавбек, выступающий на правах аренды за «Бернли», решил культурно отдохнуть. Тем более, появился достойный повод — день рождения друга.

Бернли — небольшой городок, где выбор заведений не велик, поэтому компания решила отправиться в соседний Манчестер в клуб Chinawhite. В заведении алкогольные напитки лились рекой, Дринкуотер, наплевав на спортивный режим, дошел до той степени опьянения, когда у мужчин часто проявляется непреодолимая тяга к прекрасному полу.

По несчастливой случайности объектом внимания Дринкуотера стала девушка другого футболиста, правда, рангом пониже — Кгоси Нтле из «Сканторп Юнайтед» (клуб третьего по силе дивизиона Англии). Как сообщают очевидцы, Дэнни был довольно навязчивым, а состояние алкогольного опьянения не позволило ему осознать опасность сложившейся ситуации.

Личности молодых людей, избивших игрока на выходе из клуба, до сих пор не установлены, но велика вероятность, что нападение на хавбека «Бернли» напрямую связано с конфликтом, разгоревшимся из-за девушки Нтле.

Известно наверняка лишь то, что нападавших было шестеро. Судя по всему, они хотели не просто избить Дринкуотера, а непременно травмировать его. По крайней мере один из нападавших кричал: «Break his legs» («Ломайте ему ноги», — пер. «Ленты.ру»). Печальным итогом того вечера стали многочисленные ушибы головы, плеч, рук и, что самое паршивое, — повреждение связок голеностопа, которое не позволит Дринкуотеру выйти на поле как минимум месяц.

Странности произошедшему добавляет и то, что за Дринкуотера не заступились друзья, и никто почему-то не вызвал полицию. Сам футболист был пьян настолько, что не помнит большую часть злополучного вечера. О возможности опознания нападавших говорить бессмысленно. После драки Дэнни отправили домой на такси, а физические повреждения стали для 29-летнего игрока неприятным сюрпризом наутро.

Дринкуотер уже обсудил произошедшее с руководством и «Бернли», и «Челси». Удивительно, но похоже ему удастся обойтись без дисциплинарных санкций. «Аристократы» и вовсе предложили полузащитнику помощь в лечении.

Игровые проблемы

Дэнни был важным футболистом «Лестера» в историческом для «лис» сезоне-2015/2016, который принес команде первый и пока последний титул чемпиона страны. Англичанин провел за команду 35 матчей, причем 29 из них — от звонка до звонка. Вместе с Н'Голо Канте хавбек зацементировал центральную линию «Лестера», здорово играя в отборе и начиная атаки. К уверенным оборонительным действиям Дринкуотер приплюсовал два забитых мяча и семь голевых передач.

В следующем сезоне «Лестер» провалился, заняв лишь 12-е место, но полузащитник продолжал выступать на хорошем уровне, благодаря чему заслужил вызов в сборную Англии. В сезоне-2016/2017 Дринкуотер набрал лишь два очка по системе «гол плюс пас» в 29 матчах, но получил приглашение в «Челси», который заплатил за игрока солидную сумму — 40 миллионов евро. В составе синих на тот момент уже год выступал бывший одноклубник англичанина по «Лестеру» Канте. Главный тренер «Челси» Антонио Конте возлагал на связку бывших полузащитников «лис» большие надежды.

Практически сразу после переезда в Лондон Дринкуотер травмировался на тренировке, повреждение отложило его дебют за «Челси» на несколько месяцев. После окончания восстановления хавбека ожидало новое испытание: игрок отказался от вызова в сборную Англии на ноябрьские матчи, объяснив решение плохой физической формой. Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт вроде бы понял футболиста, но на игрока обрушился град критики.

Болельщики обвиняли Дринкуотера чуть ли не в предательстве, жесткой обструкции его подвергли и известные английские футболисты.

«Футболист отказывается от вызова в национальную команду, потому что мало играет в этом сезоне. Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть больше! Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своей команде. С таким отношением его вообще больше не стоит вызывать в сборную», — гневно говорил лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер

По итогам сезона Дринкуотер пролетел мимо заявки сборной Англии на чемпионат мира-2018 в России, а в начале следующего розыгрыша и вовсе перестал выходить на поле. Пришедший в «Челси» Маурицио Сарри совершенно не рассчитывал на футболиста, которому не давал шансов даже в кубковых матчах и встречах Лиги Европы. Всего при итальянском специалисте Дринкуотеру удалось провести на поле ничтожные 30 минут в Суперкубке Англии. Почему руководство синих не нашло вариантов с арендой для дорогостоящего игрока с не самой маленькой зарплатой — большой вопрос.

Пришедший в «Челси» этим летом Фрэнк Лэмпард побеседовал с футболистом, убедив Дринкуотера в том, что рассчитывает на него. Однако было принято совместное решение, что по сути не игравшему больше года хавбеку нужно набирать форму, в связи с чем появился вариант аренды на полгода в «Бернли».

Главный тренер бордовых Шон Дайч предсказуемо остался недоволен физическим состоянием Дринкуотера, поэтому в стартовых матчах сезона полузащитник оставался вне заявки. Первый раз в игровой состав «Бернли» хавбек попал в игре четвертого тура против «Ливерпуля» (0:3), но на поле так и не появился. А в связи с последними событиями в Манчестере, дебют Дэнни в новой команде откладывается на неопределенный срок.

На стакане

Любовь игрока к вечеринкам давно известна тренерам и руководителям команд, за которые он выступал. Папарацци не раз заставали Дринкуотера в увеселительных заведениях, часто в компании нескольких девушек, но до поры до времени ему удавалось не выходить за рамки дозволенного.

Серьезный проступок футболист совершил в апреле этого года. Окончательно потерявший место в составе «Челси» Дринкуотер принялся заглушать душевные раны проверенным способом — алкоголем. Помимо обильных возлияний, танцев и общения с женщинами, Дэнни любил погонять на своем роскошном Range Rover. Очередной заезд закончилась плачевно — дорогой автомобиль влетел в стену, получив серьезные повреждения. Только чудом ни сам футболист, ни находившиеся в салоне машины друзья не пострадали.

Прибывшие на место происшествия полицейские «продули» игрока и выяснили, что содержание алкоголя превышает допустимую норму в 2,5 раза. Хотя и без этой процедуры было понятно, что англичанин в стельку пьян. На Дринкуотера завели уголовное дело. Футболист мог оказаться за решеткой, но отделался лишением прав на 20 месяцев и общественными работами сроком на 70 часов.

Но в этой печальной истории есть и позитивный момент — теперь с пьянок Дэнни стал возвращаться на такси.