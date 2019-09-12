«Локомотив» разгромил московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей Даниил Мисюль, Денис Алексеев, Антон Ландер, Рушан Рафиков и Павел Кудрявцев. У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев и Игорь Полыгалов.
Ранее сообщалось, что новосибирская "Сибирь" обыграла минское "Динамо".
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль, Россия) — "Динамо" (Москва, Россия) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
1:0 — Мисюль (Красковский) — 15:33 1:1 — Шипачев (Лямин, Петерссон) — 19:23 2:1 — Алексеев (Санников, Рафиков) — 28:21 3:1 — Ландер (Рэтти) — 28:51 4:1 — Рафиков (Аверин, Апальков) — 42:02 (5х4)
5:1 — Кудрявцев (Красковский) — 54:33 5:2 — Полыгалов (Хиетанен, Моисеев) — 57:01