Тотти и Каррера в Москве вручили футбольные награды

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Франческо Тотти и бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера приняли участие в церемонии вручения наград Football Heroes, которая прошла в четверг в российской столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организатором первой в истории церемонии вручения наград Football Heroes выступила Международная ассоциация развития футбола (IFDA), которая объединяет выдающихся ветеранов игры со всего мира. Она отмечает профессиональный вклад людей в развитие спорта и в продвижение ценностей футбола.

Награды были вручены в 11 номинациях. В частности, лучшим арбитром была признана россиянка Анастасия Пустовойтова, награду ей вручил Каррера.