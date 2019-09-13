РФС ответил на критику «Локомотива»

И РФС, и РПЛ готовы идти навстречу клубам, которые представляют нашу страну в еврокубках. Но сначала клубы должны договориться между собой о переносе матча. Как мы понимаем, «Локомотив» не смог согласовать с «Зенитом» другую дату, — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

По словам Мельникова, РФС решил, что в Кубке России команды должны играть в один день, 25 сентября, это спортивный принцип, чтобы иметь одинаковое время на подготовку к очередному туру РПЛ. «Локомотив» же хотел сыграть кубковый матч 24 сентября, а до этого у них игра 22 числа, то есть это означает, что на игру Кубка России с «Балтикой» полетел бы неоптимальный состав.

Но это противоречит стратегии турнира. Как и другое предложение «Локомотива» — перенести игру на 9 октября, — сказал Мельников.

Как сообщалось ранее, главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил крайнее недовольство графиком игр в ближайшие две недели, когда «железнодорожникам» придётся провести шесть матчей за 18 дней, в том числе — два поединка в Лиге чемпионов и важнейшую встречу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Ситуация усугубляется тем, что первые четыре матча на этом отрезке сезона «Локомотив» проведёт на выезде: 14 сентября — против «Сочи», 18-го — в Леверкузене с «Байером» в группе Лиги чемпионов, 22-го — в Оренбурге и 25-го — в Калининграде с «Балтикой» в рамках 1/16 финала Кубка России. Затем «красно-зелёные» 28 сентября примут на своём поле «Зенит» и 1 октября — мадридский «Атлетико» во втором туре Лиги чемпионов, писал News.ru.