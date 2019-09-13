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«Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
«Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ
Фото: Twitter © @zenit_spb
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу Зениту принесли голы Артёма Дзюбы, Себатьсяна Дриусси, забившего с пенальти, а также Олега Шатова.
Арсенал ответил голом Кантемира Берханова.
В десятом туре «Зенит» на своём поле примет казанский «Рубин», а «Арсенал» в Туле сыграет с екатеринбургским «Уралом».
Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко предостерёг Дениса Черышева от перехода в РПЛ.
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