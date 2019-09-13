«Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу Зениту принесли голы Артёма Дзюбы, Себатьсяна Дриусси, забившего с пенальти, а также Олега Шатова

Арсенал ответил голом Кантемира Берханова.

В десятом туре «Зенит» на своём поле примет казанский «Рубин», а «Арсенал» в Туле сыграет с екатеринбургским «Уралом».