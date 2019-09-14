Мамаев может перейти в «Крылья Советов»

Полузащитник Павел Мамаев , который в ближайшие дни выйдет из колонии, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб планирует предложить хавбеку контракт сразу же после того, как «Краснодар» официально расторгнет соглашение с футболистом, сообщает «ФАН».

Как утверждает источник, «Крылья» готовы будут подписать с Мамаевым контракт сроком до конца текущего сезона с возможностью автоматического продления ещё на один год.

Ранее «СП» сообщала, что Алексеевский суд Белгородской области принял решение отпустить Кокорина и Мамаева на свободу условно-досрочно.