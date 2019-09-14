Неймар пообещал стараться в играх за «ПСЖ»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после победного гола в ворота "Старсбурга" в рамках пятого тура Лиги 1. Об этом сообщает GFFN.

Бразилец прокомментировал итоги трансферной эпопеи, завершившейся тем, что игрок остался во французском чемпионате.

"Все знали, что я хотел уйти. Я говорил и повторял это. Не хочу углубляться в детали. Я перевернул эту страницу. Я игрок "ПСЖ" и теперь буду оставлять все свои силы на поле", — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что английский "Манчестер Сити" впервые в сезоне потерпел поражение в чемпионате.