Гильерме оценил красоту русских женщин

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Гильерме высказался о красоте девушек в России.

"И в России, и в Бразилии девушки красивые, но в России их очень много. А в Бразилии есть очень красивые девушки, но их сложно найти", — приводит слова голкипера "Р-Спорт".

Гильерме выступает за московский футбольный клуб "Локомотив" с 2007 года после перехода из Бразилии, в ноябре 2015 года получил гражданство России, после чего стал вызываться в национальную команду страны.