Гилерме назвал самых модных игроков «Локомотива» 

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал о своем отношении к моде, передает пресс-служба национальной команды.
Вратрь также рассказал, кто самый модный в команде "железнодорожников".
"Честно говоря, я не фанат моды. Хотя я и не слежу за этим, иногда бывает, что хочется одеться спортивно. А иногда — серьезно. Вообще, я сам выбираю, что мне одевать и не особо обращаю внимания на моду.
У нас в "Локомотиве" приодеться любят Антон и Алексей Миранчуки, еще Федор Смолов. А я уже слишком взрослый для всего этого", — рассказал Гилерме.
Ранее он оценил красоту девушек в России.