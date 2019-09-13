Тарасов поддержал мальчика с прической Ибрагимовича 

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил слова поддержки в сторону мальчика, подвергшегося травле в школе из-за прически в стиле игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Руководство средней школы N 4 города Сосновоборска Красноярского попросило родителей четвероклассника перевестись на домашнее обучение из-за нестандартной прически ребенка.
"Мы не могли остаться в стороне в этой ситуации. Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что он подражает своему любимому футболисту. А вы что думаете?" — поделился с подписчиками в инстаграме Тарасов.
Ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола Франческо Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича.