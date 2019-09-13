Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Леванте»

«Реал» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в 4-м туре чемпионата Испании с «Леванте».
В состав вошел полузащитник Эден Азар, который пропустил старт сезона из-за травмы. Таким образом, в эти выходные бельгиец может дебютировать за «сливочных».
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело.
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Эден Азар, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович.