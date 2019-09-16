Гвардиола признался в любви к своим игрокам

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет критиковать своих игроков после поражения от "Норвич Сити" со счетом 2:3 в пятом туре Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com.

Тренер поблагодарил игроков за то, что помогли вернуть его на вершину.

"Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком. И теперь во всем мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Все благодаря именно этим игрокам", — сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Жозе Моуринью объяснил доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в мире.