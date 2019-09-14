Неймар разозлил фанатов ПСЖ

Болельщики «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство действиями бразильского нападающего клуба Неймара, заявившего о желании покинуть клуб в летнее трансферное окно. Отрывок сообщения фанатского движения приводит El Mundo Deporivo.

«Путь к искуплению будет долгим», — сказано в тексте.

Неймара обвинили в неуважении к ПСЖ. В заявлении также сказано, что у 27-летнего бразильца не осталось права на ошибку.

14 сентября ПСЖ проведет матч против «Страсбура» в рамках чемпионата Франции. Неймар имеет шанс выйти в составе парижан. В таком случае это будет его первое появление на поле в форме ПСЖ с мая.

Неймар имел шансы покинуть клуб в минувшее трансферное окно. Основным претендентом на игрока являлась каталонская «Барселона». Также интерес к форварду проявлял и мадридский «Реал» . Руководство сливочных было готово предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 40 миллионов евро в год.

Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» обошелся парижанам в рекордные 222 миллиона евро.