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Неймар разозлил фанатов ПСЖ 

Lenta.ru 2 часа назад
Неймар разозлил фанатов ПСЖ
Фото: AP
Болельщики «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство действиями бразильского нападающего клуба Неймара, заявившего о желании покинуть клуб в летнее трансферное окно. Отрывок сообщения фанатского движения приводит El Mundo Deporivo.
«Путь к искуплению будет долгим», — сказано в тексте.
Неймара обвинили в неуважении к ПСЖ. В заявлении также сказано, что у 27-летнего бразильца не осталось права на ошибку.
14 сентября ПСЖ проведет матч против «Страсбура» в рамках чемпионата Франции. Неймар имеет шанс выйти в составе парижан. В таком случае это будет его первое появление на поле в форме ПСЖ с мая.
Неймар имел шансы покинуть клуб в минувшее трансферное окно. Основным претендентом на игрока являлась каталонская «Барселона». Также интерес к форварду проявлял и мадридский «Реал». Руководство сливочных было готово предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 40 миллионов евро в год.
Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» обошелся парижанам в рекордные 222 миллиона евро.
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