Оуэн рассказал о неизлечимой болезни сына

Бывший футболист «Ливерпуля» рассказал о неизлечимой болезни сына

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о заболевании своего сына, которое поставило крест на будущей карьере футболиста. Его слова приводит The Times.

«Фактически, мой сын — слепой. У него диагностировали Болезнь Штаргардта: это дегенерация сетчатки», — рассказал Оуэн. Он признался, что долгое время не хотел, чтобы эта информация стала публичной. Он также отметил, что по этой причине его сын не сможет последовать его примеру и стать футболистом. «Он не видит мяча дальше пяти метров», — добавил он.

Болезнь Штаргардта неизлечима и является наследственной. Симптомы заболевания, в числе которых размытость, нарушение цветового зрения, слепые пятна, развиваются до возраста 20 лет.