Каррера высказался о смерти болельщика «Спартака»

Каррера выразил соболезнования в связи со смертью болельщика «Спартака»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера выразил соболезнования в связи со смертью болельщика красно-белых Александра Копнина.

В своем инстаграме итальянский специалист опубликовал фотографию с Копниным, написав, что сожалеет о его смерти.