Каррера высказался о смерти болельщика «Спартака»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера выразил соболезнования в связи со смертью болельщика красно-белых Александра Копнина.
В своем инстаграме итальянский специалист опубликовал фотографию с Копниным, написав, что сожалеет о его смерти.
"Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг", — написал он.
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There are no words to describe how sorry I am for what happened. I would like to express my sincere condolences to the family and relatives of Alexander Kopnin. Rest In Peace my friend. It was a pleasure to meet you. 🙏🏻. Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Я хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг🙏🏻
Ранее сообщалось, что Каррера и Франческо Тотти приняли участие в церемонии вручения наград в Москве.