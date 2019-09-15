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Бывший капитан «Спартака» не верит в Кононова 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Экс-капитан «Спартака» не верит в Кононова
Фото: РИА Новости
Лучший футболист СССР 1972 года, бывший защитник и капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды от екатеринбургского "Урала" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Матч ТВ".
Знаменитый игрок считает, что игры у московской команды нет.
"Уже не верю в Кононова. У нас тоже были неудачные игры. Видно, что какие-то футболисты недовольны другими, но это неправильно. Как тренер, я бы обязательно указал на ошибки Джикии. У "Спартака" нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке. Футболиста можно встроить в игру, но никакой игры нет, нет прогресса. "Спартак" не должен играть так, как он играет сейчас", — сказал Ловчев.
Ранее сообщалось, что Иван Ургант иронично высказался на тему плохой игры "Спартака".
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Футбол , Иван Ургант , Евгений Ловчев , Спартак
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