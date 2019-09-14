Семин установил очередное достижение

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Семин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»
Sports.ru
+
ещё 4
2 часа назад
Фото: Sports.ru
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«Локомотив»
победил «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).
Эта победа стала 300-й для главного тренера «Локо» Юрий Семина во главе московской команды.
Он работал в «Локомотиве» с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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