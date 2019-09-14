Семин установил очередное достижение

Семин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» победил «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

Эта победа стала 300-й для главного тренера «Локо» Юрий Семина во главе московской команды.

Он работал в «Локомотиве» с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.